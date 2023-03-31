Не садиться за стол слишком голодными советует псковичам врач

17:57, 31 марта 2023, ПАИ

Не садиться за стол слишком голодными посоветовала псковичам главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Не стоит доводить до того, чтобы садиться за стол очень голодным. Это как раз грозит перееданием», - предупредила специалист.

Фитнес-тренер Ольга Бородулина посоветовала также «перестать кусочничать». «А отдельно молодым мамам я настоятельно рекомендую не доедать за детьми. И всем тем, кто хочет понять, почему он «ничего не ест и толстеет», я советую начать вести дневник питания и записывать в него каждую съеденную печеньку и огурчик. В конце дня вы удивитесь», - отметила гостья студии.

«Но прежде чем бороться с лишним весом, надо сходить к врачу и понять, что лишний вес появился именно от переедания, а не из-за проблем в организме», - добавила Мария Отраднова.

Ольга Бородулина уточнила, что следить стоит не только за питанием, но и за количеством сна и отдыха. «Если мы вместо девяти часов спим четыре-пять, это в итоге выливается в переедание и в другие излишества. Успешный успех и режим белки в колесе ни к чему хорошему не приведёт», - констатировала тренер.

Псковичам также посоветовали пить достаточно воды: из расчёта 30 мл на 1 кг веса в сутки. «Воды пить надо обязательно, особенно женщинам, чтобы кожа была увлажненная, эластичная. Из-за недостатка жидкости может появиться не только сухость кожи, но и головные боли, и тошнота», - рассказала Ольга Бородулина.

«Многим приходится себя заставлять пить воду, - отметила Мария Отраднова. - Вот колы литр – запросто, воду – почему-то сложнее. А пить надо именно воду и лучше без газа. Хорошо начать день со стакана теплой воды, который запустит организм, тогда вы почувствуете голод. Это поможет плотнее позавтракать, что важно».

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