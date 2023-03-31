Как бороться с гиподинамией у подростков, рассказала псковский тренер

17:19, 31 марта 2023, ПАИ

Как бороться с гиподинамией у подростков, рассказала фитнес-тренер Ольга Бородулина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Ну тут ничего нового: всё идёт из семьи. Конечно, проще дать ребёнку телефон: и ребёнок на виду, и мультики как будто развивающие. Только потом всё это выливается в сколиоз и лишний вес», - отметила тренер.

По её словам, следующим шагом родителей становится запись ребёнка сразу в несколько спортивных секций и кружков. «А всё это ему лет до семи триста лет не нужно. В итоге родители настолько чадо к 10 годам задалбывают своими секциями, что у него выключается мозг, он перестает что-либо воспринимать. А к 14 годам, когда ребенок уже может сказать маме с папой нет, он ложится на диван и не может нормально функционировать. У него мозг устал и тело устало. А еще постоянный стресс в школе: ОГЭ, ЕГЭ. И вот подросток ложится, берёт телефон и хочет, чтобы от него все отстали. Вот вам и гиподинамия. А ещё если родители не подают личный пример, то чего хотеть от ребенка», - сказала Ольга Бородулина.

В качестве решения она предложила заниматься физкультурой и всевозможными активностями на свежем воздухе всей семьёй. «Вот отрадно видеть, как по набережной семьями на великах катаются или просто гуляют, да что угодно можно вместе делать. Гулять, кстати, надо минимум 15 минут в день. Это минимум! Ну или хотя бы, если вы живёте на пятом этаже, ходите до третьего пешком, потом на лифте», - посоветовала тренер.

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