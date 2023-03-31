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Общество

Псковичей приглашают обучиться парному танцу «Меренга»

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей в возрасте от 14 до 35 лет посетить тематический клуб и обучиться парному танцу «Меренга» под руководством хореографа Муроджона Хомидова, одного из лучших мастеров латиноамериканского танца. Об этом ПАИ сообщили в молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Обучиться латиноамериканскому танцу «Меренга» можно попробовать любому, даже если никогда не танцевал раньше, но очень мечтаешь попробовать. Исполнять Меренгу можно начать в любом возрасте – эти парные танцы подходят всем и не требуют специальной физической подготовки, зато помогут держать тело в форме и больше общаться», — говорится в сообщении. 

Вместе с мастером можно будет изучить технику движений, музыкальные ритмы и контакт в паре. В центре отметили, что уже через два-три месяца можно начать танцевать с удовольствием, без зазубривания сложных схем.

Занятия будут проходить каждый четверг с 19:00 до 20:30 в Молодёжном центре Пскова на улице Максима Горького, 15. 

Для записи на занятия и уточнения всех моментов можно позвонить по номеру +7 (8112) 56-44-44.

«С собой обязательно сменная обувь и удобная одежда», — подчеркнули в центре. 

Муроджон Хомидов – преподаватель бальных, латиноамериканских и социальных танцев (Сальса, Бачата, Меренга и Кизомба) с многолетним опытом.

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