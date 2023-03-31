Минюст включил в реестр иноагентов Максима Покровского

21:15, 31 марта 2023, ПАИ

Минюст РФ включил в реестр иноагентов музыканта Максима Покровского, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Максим Покровский — советский и российский певец, композитор, автор песен, актёр театра и кино, лидер рок-группы «Ногу свело!»

Кроме того, в реестр включены Сергей Бойко, Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия».