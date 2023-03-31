В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

22:33, 31 марта 2023, ПАИ

Постановление Правительства РФ исключит зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС с территории России в 2024 году.

«Признать утратившим силу постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — отмечается в тексте постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В обновлённом перечне отсутствуют четыре посёлка Брянской области, которые находились в зоне отчуждения.Также с 25 до 11 сократили число населённых пунктов на территории Брянской области, находящихся в зоне отселения. Зона отселения отличается от зоны отчуждения тем, что после снижения уровней радиации до приемлемых жители смогут вернуться в населённые пункты. Одновременно с этим уменьшено число населённых пунктов, попавших в иные зоны радиационного заражения после аварии на Чернобыльской АЭС, пишет ТАСС.