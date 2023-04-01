Победителей конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД

23:56, 31 марта 2023, ПАИ

Региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений на звание «Лучший по профессии», который проходил в период с 27 по 30 марта, завершился в УМВД по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс провели в целях повышения престижа службы в правовых подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, распространения положительного опыта, а также стимулирования сотрудников правовых подразделений в непрерывном совершенствовании уровня профессиональной подготовки.

Конкурсанты, среди которых были исключительно женщины, прошли испытания по правовой, специальной и физической подготовке. Сотрудницы органов внутренних дел прошли испытания на выносливость, скорость и практическое применение приёмов борьбы, а также на огневую подготовку, где участники состязались в меткости стрельбы из табельного оружия и знании материальной части оружия, мер безопасности и правил применения огнестрельного оружия.

По итогам проведения конкурсных испытаний места распределились следующим образом:

– третье место — начальник отделения правового отдела УМВД России по Псковской области Анна Образцова;

– второе место — старший юрисконсульт ФКУЗ «МСЧ МВД России по Псковской области» Наталья Игнатова;

– победу в конкурсе одержала старший юрисконсульт правового отделения ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Псковской области» Антонина Бринстер.

Финалистов конкурса наградили дипломами первой, второй и третьей степеней, а победителю вручили ценный подарок.