Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента

09:09, 01 апреля 2023, ПАИ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,3 %, сообщает РИА Новости.

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы ещё на 3,3 % в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10 %. Такое постановление утвердило правительство», — пояснили ранее в пресс-службе Минтруда.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля, уточнили в пресс-службе.

В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен, отметили в Минтруде. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа: с 1 июня 2022 года — на 10 % и с 1 апреля 2023 года — ещё на 3,3 %, поэтому в целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6 %, подчеркнули в Минтруде.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

