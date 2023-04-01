«Вот это прикол!»: гости ПАИ о своём отношении к розыгрышам

13:10, 01 апреля 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились первоапрельскими историями из жизни: становились ли они сами «жертвами» розыгрышей, и готов ли у них шуточный инвентарь, чтобы очередная «шалость» удалась?

«Во время паводка нам не до шуток»

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов:

- На первое апреля народ традиционно подшучивает. Когда мы были помоложе, и мы шутили, но исключительно по-товарищески. Шутки не злые были. Даже не припомню, чтобы сам кого-то разыгрывал. Если только дома. Жаль, что со временем из памяти всё стирается.

А сейчас нам точно не до этого: как правило в это время идёт острая фаза или продолжение паводка. Поэтому нам абсолютно не до шуток.

«Сын с гантелей, а я с туалетной бумагой»

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по антикризисному управлению) Артур Бугаев:

- На работе, понятное дело, подшучиваем. Но это не настолько феерично, чтобы озвучивать. А дома такой один момент у меня был. Как-то со старшим сыном мы одновременно подшутили друг над другом. Я его отправил в школу с двухкилограммовой гантелей, а сам на работу пришёл с запасом туалетной бумаги. Битком было набито, рулонов пять! Ну понятно, откуда ноги растут?! Сразу видно, что родственники!

«Кнопку в бутсу никто не подсунет – травмоопасно»

Тренер школы по футболу «Стрела» Сергей Коркунов:

- В футболе среди ребят не только на первое апреля, а всегда есть место шуткам, юмору и приколам. Но это чисто внутренняя кухня. Скажем, кнопки в бутсу вам никто не подсунет – это травмоопасно. Просто у каждого своя манера общения. Кто-то например постоянно вещи на поле забывает, а у кого-то чего не спросишь, ответа не добьёшься. Так я одного своего воспитанника Штирлицем зову. Говорю: «На разведчика что ли учишься? Запишитесь к Серёге в секцию!» Словом, у каждого свои шутки.



«Главное, чтобы шутка не переходила в сарказм»

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов:

- Шутка, безусловно, имеет место в моей жизни. Стараюсь, чтобы она не переходила в сарказм. В ход идут, как правило, самые примитивные розыгрыши: «Смотри, у тебя плечо запачкано!». Что-то такое совсем простое, чтобы можно было достаточно быстро понять, что это была шутка. Чтобы человек не обиделся, и все вместе дружно посмеялись.

Вообще хорошо, что в моём кругу есть люди, которые любят подшутить. Это преимущественно мои ровесники. Сразу вспоминаешь детство, а заодно есть повод пообщаться. Я же шучу редко, и обычно над детьми. Чтобы они понимали, что есть такой день 1 апреля - никому не верю!

«Массаж в четыре руки и фотошоп подвесного моста»

Организатор Псковского марафона «Мехуборка» 2023, спортивный директор марафона Александр Кузьмин:

- Однажды 1 апреля, когда мы в составе сборной России находились на сборах в Ижевске, решили разыграть девочек. Продумали достаточно популярную версию, и были уверены, что они оценят нашу шутку. Учитывая, что у спортсменов есть восстановительные процедуры, мы поместили парня под массажный стол, и в процессе массажа он выбирался и подключался к процедуре. А в это время камеры фиксировали неповторимые эмоции наших девушек! Пусть и не всех, но в большинстве своём наш розыгрыш знатно их повеселил. Уже столько лет прошло, а они нам до сих пор припоминают массаж в четыре руки.

Очень крутая шутка была в прошлом году и у спортсменов-ориентировщиков! Лично я на неё повёлся!Они в фотошопе красиво изобразили мост от Кремля через Пскову к Золотой набережной и сделали с ней новость: «с сегодняшнего дня открыт мост...». И, действительно, фотка была настолько реалистичной, что я даже решил на пробежке проверить. Думаю, ну такой-то деревянный подвесной мост могут и за пару-тройку дней сделать... Потом, конечно, долго смеялся. Что ни говори, это было весело... А надо мной почему никто не шутит? Вот уж не знаю к сожалению или к счастью?

«Шутка – это когда смеются два человека»

Директор Псковского марафона «Мехуборка» 2023 Артур Екабсон:

- Мы с друзьями всё детство разыгрывали друг друга. А когда стали постарше, почему-то это всё ушло. И теперь ты ждёшь каждое первое апреля в надежде, что кто-нибудь напишет новость типа: «Парни, я переезжаю в Сингапур. Вот вещи, чемоданы...». Ты этого ждёшь, но чуда не происходит. И теперь для меня первое апреля – это день грусти и разочарования. Потому что в этот день нет никаких розыгрышей.

К тому же, в последнее время розыгрыши в большинстве своём сводятся к каким-то подначиваниям. И это тоже грустно. Смех должен быть добрым, искренним и весёлым. Шутка – это когда смеются два человека. Вот что нужно запомнить! А когда ты сделал что-то, что тебе кажется смешным и хохочешь во весь голос, а кому-то обидно, неприятно или он как-то себя неловко чувствует, то это не шутка. Поэтому надо быть добрее и относиться друг к другу с теплом, а потом уже вместе хохотать.

«Как же я чудил!»

Титульный партнер Псковского марафона «Мехуборка» 2023, директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев:

- Я командный спортсмен. Играл в футбол и хоккей. И, конечно, не раз убедился в том, что спортсмены просто не проживут без приколов! Я и сам был ещё тот выдумщик! Как же я чудил! Помню классе в 6-7-м, когда мы выезжали на «Золотую шайбу», нас распределяли по комнатам по четыре человека. Я не любил тех, кто опаздывает на зарядку, потому что потом тренер наказывал всех. К таким любителям поспать я приходил ночью и... связывал их верёвкой: одного за руку, второго за ногу. А потом всех будил. И вот эта вся толпа бежала и тащила того, кто привязан за руку... Они в темноте не понимали, что происходит. Здесь смешно было всем.) Был ещё один вариант. Если помните, в советское время спать ложились в маечке и трико. Так я ночью брал иголку и нитку и пришивал к матрасу.

Было дело, и надо мой подшутили. Выходить на игру - а коньков нет! Весь первый период я так и проискал эти коньки. И только когда тренер начал орать: «Срочно выходи на лёд!», ребята вернули «пропажу». Я вышел очень злой, но заряженный на всю игру. Две шайбы положил, и мы выиграли.

Была ещё одна забавная история с коньками, но уже во взрослой жизни. Наш сотрудник службы безопасности, как только приходил на работу, сразу же начинал сетовать, что хочет домой. Как-то летом он засобирался в Крым. А мне, не иначе, как по иронии судьбы, попались под руку старые конькобежные коньки. Так я ему в сумку и подложил.) Благо, что это был муж моей племянницы... Звоню им потом в Крым и спрашиваю: «Как приехал? Чё привёз?»)

«Юмор разгружает ЦНС»

Руководитель Псковского отделения Федерации кудо России Илья Кучеров:

- Шутки в моей жизни занимают максимально высокое место. Потому что без юмора, к сожалению, не прожить. Он спасает, а главное разряжает центральную нервную систему, которую мы перегружаем. Такой подход особенно выручает, когда начинаешь готовиться к соревнованиям. Ведь если всё принимать чересчур близко к сердцу, то просто перегоришь. Поэтому на соревнованиях, когда мы видим, что у судей уже башка кипит, и они от усталости делают ошибки, мы их подзываем на совещание. И вместо того, чтобы возмущаться, мы рассказываем какой-то прикол, позволяющий ребятам расслабиться, улыбнуться, перезагрузиться и вернуться на свои места уже с хорошим настроением.

А в семье надо мной всегда шутил мой батенька. Ещё когда я был совсем маленьким, пока я гулял на улице, он за нитку подвешивал мандарины на ёлку. И когда я возвращался, он всегда говорил: «Ой, смотри, у тебя мандарины выросли!». А ты же маленький, ты же веришь! И думаешь: «Ё-моё, точно - мандарины!». И я, конечно, со временем в стороне не остался. Как-то батенька купил себе новую машину, а я её рано утром отогнал в другую часть района и лёг спокойно спать. Отец традиционно встал пораньше, поскольку работал в отделе собственной безопасности, и обнаружил пропажу. Суетился он тогда, конечно, конкретно!.. Вплоть до того, что уже чуть не позвонил своим знакомым из ГАИ. Тогда я решил, что уже хватит, пора признаваться. Признался и быстренько пошёл в школу. Мне тогда было лет 15-16-ть.