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Общество

Стартовал приём заявок на фестиваль «Цвет белой стены»

Стартует прием работ на X Международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены», сообщается в группе «Фотографы Пскова» в соцсети «Вконтакте». 

По традиции юбилейный Фотофестиваль пройдет в рамках празднования Дня города Пскова 21-23 июля 2023 года. Участники смогут продемонстрировать свое творчество на белых стенах псковских памятников истории и культуры в виде крупномасштабной проекции мультимедийных инсталляций, слайд-шоу под сопровождение фонограмм, музыкальных коллективов и исполнителей.

В Фестивале могут принять участие все желающие фотографы профессионалы и любители из г. Пскова, регионов России и зарубежных стран, достигшие возраста 18 лет.
Главный критерий отбора фотографий для участия – их художественная значимость, соответствие тематической направленности Фестиваля, воплощение в кадре идеи, образа; уникальность фотографии, эмоциональность, техническое мастерство. Важен творческий подход к съемке, авторское раскрытие изображаемого, отношение автора к фотографии как к фотоискусству.

В этом году тематикой Фестиваля станут сразу 3 направления: - сохранение традиций, ремесло, созидательный труд, творчество; - семья, преемственность поколений; - патриотизм и историческая память. Можно выбрать одно направление, а можно прислать фотографии по каждой теме. Участник может представить не более тридцати фоторабот в каждом из трех тематических направлений.

Чтобы принять участие в фотофестивале «Цвет белой стены» необходимо заполнить специальную форму регистрации, указав в одном из разделов ссылку на скачивание своих работ. Для этого надо пройти по ссылке.

Перед регистрацией обязательно нужно ознакомиться с Положением Фестиваля, где прописаны все требования к фотоработам, а также условия участия.

Фотографии и заполненную регистрационную форму необходимо представить до 30 мая 2023 г. до 18 часов по московскому времени.

Все интересующие вопросы можно задать, написав организаторам Фестиваля photostudio.lis@mail.ru

Напоминаем, что проект «X Юбилейный международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены» стал победителем в первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

 

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