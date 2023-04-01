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Всероссийские соревнования по кудо проходят в Пскове

Всероссийские соревнования по кудо на «Кубок губернатора Псковской области» проходят в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы впервые в Псковской области проводим Всероссийский мастерский турнир. Приехало достаточно много команд – это Москва, Обнинск, Мышкин, Ярославль, Кострома, Архангельск, Вологда, Череповец, Республика Коми, Калининград, также участие принимает и Псковская область. 300 с лишним человек сегодня соревнуются», - сказал руководитель Псковского отделения Федерации кудо России Илья Кучеров.

По его словам, на соревнования приехали спортсмены различного возраста – от 7 лет и старше. «В первой половине дня бились ребята возраста 7-10 лет,  потом были поединки от 18 лет и старше, сейчас начинается поединки возрастной категории 11-17 лет», - сказал Илья Кучеров.

Спортсмены получат эксклюзивные статуэтки в виде бойцов кудо, а также заливные медали, помио этого предусмотрены специальные призы за лучшую технику.

«Самое важное, что спортсмены, выигравшие турнир смогут получить звание мастера спорта РФ. Соревнования идут целый день и закончатся примерно в 20:00. В следующем году планируем снова провести Всероссийский турнир, сделаем призы ещё лучше, надеемся, что приедет больше команд», - отметил руководитель Псковского отделения Федерации кудо.

Как подчеркнул Илья Кучеров, большая часть судей – из Псковской области, но также есть и приглашенные эксперты. «Например, главный судья соревнований - это вице-президент федерации кудо Владимир Зорин, судья международной категории, также двое судей из Москвы, один из Мышкино, из Вологды. Стараемся, чтобы была обширная география и в судействе, и на татами у спортсменов», - заключил собеседник ПАИ.

Видеотрансляцию мероприятия можно посмотреть в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

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