Студенты МГУ и ПсковГУ проведут концерт ко Дню Победы в Идрице

22:17, 01 апреля 2023, ПАИ

Перспективы развития олимпиадного движения в Псковской области стали темой встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Сергеем Карповым и ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе общения Михаил Ведерников поддержал проект, в рамках которого студенты исторического факультета МГУ им М. В. Ломоносова и ПсковГУ совместно представят единую концертную программу, выступив не только в Пскове, но и в посёлке Идрица у памятника «Знамя Победы». Планируется, что мероприятие пройдёт в мае и будет приурочено к празднованию Дню Победы. Глава региона в свою очередь предложил привлечь к участию и молодёжь из Белоруссии.

«Мы открыты и благодарны за такое внимание к нашему региону и с удовольствием будем реализовывать совместные проекты. Тем, кто увлекается историей, важно побывать в Псковской области и познакомиться с её богатым историко-культурным наследием», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поинтересовался тем, как проходит в Пскове заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. Сергей Карпов рассказал, что в регион прибыло около 340 учащихся — победителей и призёров отборочных региональных этапов из 75 регионов Российской Федерации. «Это самая масштабная олимпиада на моей памяти. Она сложная, очень высока конкуренция», — заметил он.

Наталья Ильина в свою очередь рассказала о проделанной подготовке к столь серьёзному мероприятию, поделилась опытом вуза в работе с одарёнными детьми. Речь в первую очередь идёт об организации профильных тематических классов и развитии олимпиадного движения. В частности, год назад совместно с историческим факультетом МГУ на базе вуза был создан Северо-Западный центр олимпиадного движения, где велась подготовка школьников и педагогов.

Отдельное внимание на встрече было уделено подготовке педагогов школ, вузов, которые сначала могут войти в состав жюри, а затем, приобретя необходимый опыт, будут работать с детьми. «Наша задача — не только отобрать лучших школьников, но и воспитать педагогов. Всякий раз, когда мы формируем состав жюри, стараемся привлекать и региональных специалистов. Такие педагоги потом смогут грамотно готовить школьников к олимпиадам. Ведь для участия в олимпиаде нужны не только знания, но и умения сопоставлять факты, анализировать, представлять свои проекты. Это сложная работа даже для человека, который хорошо знает предмет», — обратил внимание Сергей Карпов и особо отметил поддержку, которую оказали региональные власти в подготовке заключительного этапа олимпиады.

Участники встречи также обсудили возможности участия ПсковГУ в совместных научных проектах исторического факультета МГУ на площадке Севастопольского государственного университета, где создаётся специализированная научная школа.