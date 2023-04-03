Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пушкинский заповедник получил в дар книги от фонда «Возрождение Тобольска»

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в дар более 50 книг, изданных силами общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ранее музей поддерживал связь с этой организацией через известного литератора, литературного критика Валентина Курбатова, активно сотрудничавшего с издательством и дружившего с руководителем фонда, книгоиздателем и историком Аркадием Елфимовым. После смерти Валентина Яковлевича в Тобольске издали книгу «С благодарностью — Ваш Валентин Курбатов» (письма, статьи и рецензии на издания фонда). Её среди прочих тоболяки также прислали в дар «Михайловскому».

Многие из изданий, которые сейчас оформляют в фонд научной библиотеки Пушкинского заповедника, являются подлинными шедеврами современного книжного искусства. Другие, хотя и выпущены относительно недавно, уже стали библиографической редкостью. Достаточно назвать хотя бы монографии из серии «Тобольск и вся Сибирь», художественные альбомы «Галерея русской исторической живописи» и «Тобольское серебро», драматическую поэму Виктора Петрова «Аввакум. Распря», другие.

В музее выразили искреннюю и глубокую признательность Общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска» и его руководителю Аркадию Григорьевичу Елфимову, назвав книжный дар не только роскошным и богатым, но и исполненным светом просвещения и глубиной познания своего Отечества.

В музее также отметили, что фактически уникальные книги подарили не только «Михайловскому»: прочесть любую из них, став читателем музейной научной библиотеки, может каждый желающий. Ведь для того чтобы получить доступ в читальный зал учреждения, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2023

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области
03 апреля 2023

Процесс монтажа новой выставки показали в Изборском музее
02 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Вечер памяти Владимира Сарабьянова прошёл в Пскове
02 апреля 2023

Концерт «Россия – Беларусь – в единстве сила!» проходит в Доме офицеров в Пскове
01 апреля 2023

Детский хор подворья Псково-Печерского монастыря записал песню
01 апреля 2023

Посвящённая птицам выставка работает в музейном кафе в Изборске
01 апреля 2023

Открытие Фестиваля русской музыки прошло в Пскове
01 апреля 2023

Принять участие в конкурсе «Онегин, добрый мой приятель» предлагают псковским школьникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...