Пушкинский заповедник получил в дар книги от фонда «Возрождение Тобольска»

09:23, 03 апреля 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в дар более 50 книг, изданных силами общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ранее музей поддерживал связь с этой организацией через известного литератора, литературного критика Валентина Курбатова, активно сотрудничавшего с издательством и дружившего с руководителем фонда, книгоиздателем и историком Аркадием Елфимовым. После смерти Валентина Яковлевича в Тобольске издали книгу «С благодарностью — Ваш Валентин Курбатов» (письма, статьи и рецензии на издания фонда). Её среди прочих тоболяки также прислали в дар «Михайловскому».

Многие из изданий, которые сейчас оформляют в фонд научной библиотеки Пушкинского заповедника, являются подлинными шедеврами современного книжного искусства. Другие, хотя и выпущены относительно недавно, уже стали библиографической редкостью. Достаточно назвать хотя бы монографии из серии «Тобольск и вся Сибирь», художественные альбомы «Галерея русской исторической живописи» и «Тобольское серебро», драматическую поэму Виктора Петрова «Аввакум. Распря», другие.

В музее выразили искреннюю и глубокую признательность Общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска» и его руководителю Аркадию Григорьевичу Елфимову, назвав книжный дар не только роскошным и богатым, но и исполненным светом просвещения и глубиной познания своего Отечества.

В музее также отметили, что фактически уникальные книги подарили не только «Михайловскому»: прочесть любую из них, став читателем музейной научной библиотеки, может каждый желающий. Ведь для того чтобы получить доступ в читальный зал учреждения, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника.