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Общество

Избирком Псковской области участвует во всероссийском форуме «Психология выборов»

Делегация Избирательной комиссии Псковской области принимает участие во Всероссийском форуме по вопросам психологического сопровождения электоральных процессов «Психология выборов». Об этом сообщается в телеграм-канале регионального избиркома.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Форум проходит в Оренбурге и посвящён обсуждению психологических аспектов выборов, вопросам управления конфликтами в избирательном процессе, новым избирательным стандартам.

«Открыла мероприятие председатель ЦИК России Элла Памфилова, поприветствовав беспрецедентное количество субъектов-участников — 55 регионов Российской Федерации», - отметили в избиркоме.

В программу войдут экспертные сессии для профессионального сообщества, тренинги, а также презентации региональных практик. В одной из секций выступит председатель облизбиркома Игорь Сопов с практикой дистанционного электронного голосования.

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