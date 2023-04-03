Избирком Псковской области участвует во всероссийском форуме «Психология выборов»

10:16, 03 апреля 2023, ПАИ

Делегация Избирательной комиссии Псковской области принимает участие во Всероссийском форуме по вопросам психологического сопровождения электоральных процессов «Психология выборов». Об этом сообщается в телеграм-канале регионального избиркома.

Форум проходит в Оренбурге и посвящён обсуждению психологических аспектов выборов, вопросам управления конфликтами в избирательном процессе, новым избирательным стандартам.

«Открыла мероприятие председатель ЦИК России Элла Памфилова, поприветствовав беспрецедентное количество субъектов-участников — 55 регионов Российской Федерации», - отметили в избиркоме.

В программу войдут экспертные сессии для профессионального сообщества, тренинги, а также презентации региональных практик. В одной из секций выступит председатель облизбиркома Игорь Сопов с практикой дистанционного электронного голосования.