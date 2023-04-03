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Общество

Проект географов ПсковГУ взял многомиллионный грант РНФ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2023 года. Одним из победителей стал проект ПсковГУ «Этноконтактные зоны на постсоветском пространстве: генезис, типология, конфликтогенность». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Содержание работы связано с исследованием особенностей межэтнического взаимодействия на постсоветском пространстве, динамикой численности этносов на территориях их близкого соседства друг с другом, оценкой перспектив сохранения этнокультурного своеобразия территорий и прогнозированием численности и распространённости этнических общностей.

Проект будет реализован в 2023-2025 гг. с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер гранта составляет до 7 миллионов рублей ежегодно.

Руководитель – профессор кафедры географии Андрей Манаков.

В научную группу вошли доцент кафедры географии Наталья Теренина, аспиранты Иван Иванов и Роман Кроток, а также ведущие эксперты партнёрских вузов и научно-исследовательских организаций Владимир Калуцков (МГУ им. М. В. Ломоносова), Игорь Окунев (МГИМО), Татьяна Герасименко (ИГ РАН) и молодые учёные Павел Суворков (НИУ ВШЭ), Виталий Дементьев (СПбПУ им. Петра Великого), Александра Бочарникова (СПбФИЦ РАН).

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