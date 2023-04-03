Проект географов ПсковГУ взял многомиллионный грант РНФ

10:31, 03 апреля 2023, ПАИ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2023 года. Одним из победителей стал проект ПсковГУ «Этноконтактные зоны на постсоветском пространстве: генезис, типология, конфликтогенность». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Содержание работы связано с исследованием особенностей межэтнического взаимодействия на постсоветском пространстве, динамикой численности этносов на территориях их близкого соседства друг с другом, оценкой перспектив сохранения этнокультурного своеобразия территорий и прогнозированием численности и распространённости этнических общностей.

Проект будет реализован в 2023-2025 гг. с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер гранта составляет до 7 миллионов рублей ежегодно.

Руководитель – профессор кафедры географии Андрей Манаков.

В научную группу вошли доцент кафедры географии Наталья Теренина, аспиранты Иван Иванов и Роман Кроток, а также ведущие эксперты партнёрских вузов и научно-исследовательских организаций Владимир Калуцков (МГУ им. М. В. Ломоносова), Игорь Окунев (МГИМО), Татьяна Герасименко (ИГ РАН) и молодые учёные Павел Суворков (НИУ ВШЭ), Виталий Дементьев (СПбПУ им. Петра Великого), Александра Бочарникова (СПбФИЦ РАН).