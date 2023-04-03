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Общество

Руководитель первой в Пскове частной школы станет гостем «Серебряного дождя»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 3 апреля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева - руководитель первой частной школы «Ольгинская гимназия» Ольга Вихрова.

В эфире обсудят следующие вопросы:

- Без звонков и длинных коридоров: как выстроено обучение в школе нового формата.

- Школьники-предприниматели: как ребята учатся анализировать рынки, спрос и конкуренцию.

- Курс на развитие личности: чем принципиально отличается частная школа от государственных.

- Сарафанное радио в деле: в чем заключается секрет популярности «Ольгинской гимназии».

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00.

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