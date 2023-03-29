Профессиональное обучение для старшеклассников планируют ввести в гимназии Пскова

16:41, 03 апреля 2023, ПАИ

Профессиональное обучение для школьников 10-11 классов планируют ввести в Ольгинской гимназии города Пскова. Об этом рассказала руководитель учреждения Ольга Вихрова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы хотим завести персональное обучение, чтобы 10-11 класс выходил с аттестатом профессии», - сказала Ольга Вихрова. По её словам, в первое время после реализации проекта будет осуществляться сотрудничество с местными колледжами.

«Мы когда ездили в частные школы к коллегам, мы видели в Калининграде такой реализованный проект. <…> Наша задача - смотреть на то, какой ребёнок перед нами, какой у него потенциал, что нужно раскрыть и куда его можно направить», - заключила гость студии.