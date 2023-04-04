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Общество

Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время

Большинство (62%) работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время. Свое решение сотрудники связывают с личными вопросами, а также возможностями карьерного роста. Об этом пишет «Российская газета».

С точки зрения идеального места работы большинство россиян предпочитает крупные частные российские или международные компании. При этом всего 18% соискателей хотели бы работать в государственных органах - примерно в два раза меньше, чем в среднем по миру (41%).

38% россиян готовы стать самозанятыми, каждый десятый уже предпринимает конкретные шаги для смены статуса.

При этом многие ради хорошей работы готовы осваивать новые знания: 97% участников опроса сказали, что они готовы переквалифицироваться, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда, это на 11% больше, чем готовых получать новые знания в 2020 году.

Уже сегодня почти все (96%) соискатели в России обучаются и развивают свои навыки, а 36% уделяют этому несколько месяцев в году. С точки зрения подходов, двое из трех респондентов заявили о том, что занимаются саморазвитием, 61% получает тот или иной вид обучения на рабочем месте, более половины (55%) заявили, что обучаются онлайн.

Несмотря на довольно большой объем обучения, о котором заявляют соискатели, они также признают, что им не хватает продвинутых знаний в сфере цифровых и передовых технологий. Об уверенном владении такими темами, как искусственный интеллект, робототехника, гибкие методы разработки и программирование, заявили всего 8-13% респондентов.

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