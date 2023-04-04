Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские теплосети начали цикл рассказов об особенностях городской воды

Псковские тепловые сети начали цикл рассказов о различиях городской воды в различных источниках (из реки Великая и подземного водозабора – «Чистая вода»). Об этом сообщается в группе «МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: группа «МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» в соцсети «ВКонтакте»

Первую статью сотрудники сделали вводной, посвятив ее нюансам химического и микробиологического состава воды. 

Специалисты отметили, что существует два источника воды, один из источников - поверхностный водозабор, который производится из Великой.  

«Как отмечают многие исследования, вода там отличного качества (соотношение щёлочности и жёсткости), но в ней присутствуют разные бактерии, микроорганизмы и прочее. Данную воду подвергают хлорированию, построена новая станция», - подчеркивается в сообщении.  

Также в Пскове есть второй вид воды - «Чистая». «Её поднимают из скважин, есть целое подземное озера, вода чудесная, отвечает всем нормам и требованиям (но только питьевой воды), всё бы в ней хорошо, но есть один момент. Химический состав данной воды имеет не стандартное, даже уникальное, соотношение жесткости и щёлочности. Он безопасен для человека, в этом нет сомнений, но вот как только данную воду начинают нагревать, тут и начинается самое интересное», - рассказывают сотрудники.  

Они добавили, что чем выше поднимается температура, тем больше твёрдого осадка оседает на нагревательных элементах/поверхностях и трубах.  

«Это настоящий феномен. Щёлочность – это по своей сути соли, их химический состав очень интересен. Если железо (жёсткость) убрать можно очень просто, то вот с солями всё сложнее», - уточняется в сообщении.  

Для того чтобы представить конкретные цифры и примеры, сотрудники производственной лаборатории предприятия взяли пробы воды исходной и горячей в разных частях города Пскова и провели исследования.  

«Мы посетили несколько районов, где «Чистая вода» уже господствует - это район Овсище (улицы: Алексея Алёхина и Ижорского Батальона) и деревня Борисовичи (улицы: Владимирская и Никольская)» - подчеркивается в сообщении. Результаты проведенной экспертизы, а также выводы, сделанные на основе полученных данных, специалисты  Псковских теплосетей планируют представить в следующем материале цикла, посвященного особенностям городской воды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2023

Псковские теплосети начали цикл рассказов об особенностях городской воды
04 апреля 2023

Очередь на латвийской границе под Псковом сократилась на треть
04 апреля 2023

Псковичей приглашают почтить память Владимира Жириновского

04 апреля 2023

Тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года сильно не изменятся — Путин
04 апреля 2023

Михаил Ведерников посетил новый ФАП в Черёхе
04 апреля 2023

Музыкальное хулиганство: псковичи делятся впечатлениями от концерта «Шаляпин и я»
04 апреля 2023

Работу центра доктора Бубновского обсуждают в медиацентре ПАИ
04 апреля 2023

5 апреля некоторые псковичи и туристы смогут попасть в Изборский музей бесплатно

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...