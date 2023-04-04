Псковские теплосети начали цикл рассказов об особенностях городской воды

13:30, 04 апреля 2023, ПАИ

Псковские тепловые сети начали цикл рассказов о различиях городской воды в различных источниках (из реки Великая и подземного водозабора – «Чистая вода»). Об этом сообщается в группе «МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» в соцсети «ВКонтакте».

Первую статью сотрудники сделали вводной, посвятив ее нюансам химического и микробиологического состава воды.

Специалисты отметили, что существует два источника воды, один из источников - поверхностный водозабор, который производится из Великой.

«Как отмечают многие исследования, вода там отличного качества (соотношение щёлочности и жёсткости), но в ней присутствуют разные бактерии, микроорганизмы и прочее. Данную воду подвергают хлорированию, построена новая станция», - подчеркивается в сообщении.

Также в Пскове есть второй вид воды - «Чистая». «Её поднимают из скважин, есть целое подземное озера, вода чудесная, отвечает всем нормам и требованиям (но только питьевой воды), всё бы в ней хорошо, но есть один момент. Химический состав данной воды имеет не стандартное, даже уникальное, соотношение жесткости и щёлочности. Он безопасен для человека, в этом нет сомнений, но вот как только данную воду начинают нагревать, тут и начинается самое интересное», - рассказывают сотрудники.

Они добавили, что чем выше поднимается температура, тем больше твёрдого осадка оседает на нагревательных элементах/поверхностях и трубах.

«Это настоящий феномен. Щёлочность – это по своей сути соли, их химический состав очень интересен. Если железо (жёсткость) убрать можно очень просто, то вот с солями всё сложнее», - уточняется в сообщении.

Для того чтобы представить конкретные цифры и примеры, сотрудники производственной лаборатории предприятия взяли пробы воды исходной и горячей в разных частях города Пскова и провели исследования.

«Мы посетили несколько районов, где «Чистая вода» уже господствует - это район Овсище (улицы: Алексея Алёхина и Ижорского Батальона) и деревня Борисовичи (улицы: Владимирская и Никольская)» - подчеркивается в сообщении. Результаты проведенной экспертизы, а также выводы, сделанные на основе полученных данных, специалисты Псковских теплосетей планируют представить в следующем материале цикла, посвященного особенностям городской воды.