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Общество

Псковичи завоевали Научно-технологический кубок России I степени на международном форуме

Молодые ученые из Псковской области приняли участие в российском этапе Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее». Всего более тысячи молодых исследователей из 10 стран и 65 субъектов РФ встретились на базе 14 НИИ и 13 университетов. Делегацию псковичей представили 18 участников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Итогом участия для Псковской области в форуме стали: четыре диплома первой степени, один диплом второй степени, три диплома третьей степени, один диплом в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума». А также три малые научные медали, две рекомендации к публикации, две рекомендации к присуждению единовременной научной стипендии.

В конкурсе команд за «Научно-технологический кубок России» команда Псковской области получила кубок первой степени.

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