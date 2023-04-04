Всероссийскую олимпиаду школьников планируют провести в следующем году в Пскове

16:39, 04 апреля 2023, ПАИ

Всероссийскую олимпиаду школьников планируют провести в Пскове в следующем году. Об этом сказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы договорились с губернатором, он нас поддержал, мы обсудили это с Министерством просвещения – мы себе ставим задачу каждый год принимать всероссийскую олимпиаду. На следующий год будем подавать три олимпиады, дадут, конечно, одну однозначно, пока мы себе ставим цель – провести по математике», - отметила Наталья Ильина.

Как подчеркнула ректор, в вузе открыто олимпиадное движение по трём направлениям. «Мы пошли по широкому кругу – это гуманитарные науки, физико-математические науки и естественно-научные», - добавила ректор.

Наталья Ильина уточнила, в каждом блоке начали работу с определённого предмета: в гуманитарном – с истории, в физико-математическом – с математики, в естественно-научном – с биологии.

«Олимпиадные дети – это те дети, которые по-другому читают предложения, по-другому понимают смысл, они дают уникальные результаты. Это те дети, которые нужны Российской Федерации, это дети, которые могут придумать и сделать что-то новое, у них другое мышление, другой взгляд на жизнь. И их правильно нужно встроить в эту жизнь – и это можно сделать с помощью олимпиадного движения», - подчеркнула ректор ПсковГУ.