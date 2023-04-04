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Общество

В строящемся медицинском корпусе ПсковГУ проводят внутренние отделочные работы

В строящемся медицинском корпусе ПсковГУ идут внутренние отделочные работы. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Учебно-лабораторный медицинский корпус уже под крышей. Причём работы идут очень быстро. Министерство обороны справляется с графиком. Также мы получили дополнительные 150 миллионов рублей от Министерства науки и высшего образования на оборудование. Летом основные работы завершатся, будем делать обкатку, отбивку. Будет готов к сентябрю», - сказала Наталья Ильина.

Также, по её словам, завершился ремонт в общежитии на улице Карла Маркса в Пскове. «Сейчас идет контрольный помыв всех двух этажей. Летом мы зайдём ещё и на полный первый этаж. Вышел новый подрядчик, он не задержал и всё отработал. Получается, четыре этажа пятиэтажного общежития полностью готовы», - отметила ректор. 

Она также подчеркнула, что военно-учебный центр университета находится в 100%-й готовности. «Мы его уже открыли, когда в декабре к нам приезжало Минобороны. Первого сентября там начнутся занятия, сейчас идут встречи руководителя военно-учебного центра с институтами, оглашение правил», - рассказала Наталья Ильина.

Помимо этого, в активном формате сейчас идет капитальный ремонт и строительство российско-белорусской инженерной школы на Льва Толстого в Пскове. «Впервые на Льва Толстого появятся не просто отдельные кабинеты, а появится корпус, который будет научно-производственным, он будет специализированным. И сразу перейдем дальше - полностью корпус будет под компьютерное моделирование и под инженерные классы», - заключила ректор.

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