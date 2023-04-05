Пластиковый контейнер стал причинной засора канализации в Печорах

00:00, 05 апреля 2023, ПАИ

4 апреля сотрудники муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» выехали по заявке на улицу Ленина в Печорах. В организацию обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на засор канализации. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Во время решения проблемы пришлось ремонтировать трубы открытым способом — разрыть яму. И тут коммунальщиков ждал сюрприз: после того как продули систему канализации, выяснилось, что причина засора — пластиковый контейнер для пищевых продуктов.

«Судя по всему, контейнер как-то попал в канализацию. А затем возник засор, так как стоки уже не могли нормально попадать в систему», — объяснили сотрудники МП «Печорские тепловые сети». Как утверждают коммунальщики, сюрприз обнаружен между домами № 17 и 19 на улице Ленина.

К ликвидации аварии была привлечена спецтехника — экскаватор, ассенизаторский автомобиль. Устранение засора и замену повреждённой трубы выполнят в кратчайший срок.

Напоминаем, что выброс в канализационную систему пластика, крупного мусора и тому подобных вещей грозит сбоем в работе канализации.