Депутат Госдумы предложил признать феминизм экстремистской идеологией

01:03, 05 апреля 2023, ПАИ

В России предложили признать феминизм экстремистской идеологией, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Депутат Олег Матвейчев внёс соответствующий проект на рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Как заявил он РИА Новости, наказание в документе пока не предусмотрено, но можно «делать сопутствующие законопроекты».

По словам Матвейчева, большая часть феминистских организаций существовали на иностранные гранты и начали возникать ещё в 1990-х: «Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентами являются. Мы видим, до чего это довело: активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт».