Депутат Госдумы предложил признать феминизм экстремистской идеологией
В России предложили признать феминизм экстремистской идеологией, сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Депутат Олег Матвейчев внёс соответствующий проект на рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
Как заявил он РИА Новости, наказание в документе пока не предусмотрено, но можно «делать сопутствующие законопроекты».
По словам Матвейчева, большая часть феминистских организаций существовали на иностранные гранты и начали возникать ещё в 1990-х: «Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентами являются. Мы видим, до чего это довело: активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт».