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Общество

Новый поезд Минск – Архангельск будет проходить через Псковскую область

В целях развития международных пассажирских перевозок между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с 22 апреля Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначен поезд № 366/365 Минск – Архангельск, сообщается на сайте Белорусской железной дороги.

Новый поезд будет курсировать по маршруту Минск – Архангельск – Минск еженедельно, отправляясь из Минска по субботам в 10:22 и прибывая в Архангельск по понедельникам в 12:24. В обратном направлении из Архангельска поезд будет отправляться по понедельникам в 14:47 с прибытием в столицу Беларуси по средам в 15:08.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный купе для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

При оформлении проездных документов действует система динамического ценообразования, также в плацкартных вагонах применяется скидка 10% на боковые места. Продажа билетов на поезд Минск – Архангельск уже открыта.

На территории Республики Беларусь поезд № 366/365 делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша-Центральная, Богушевская, Витебск и Езерище, на территории Российской Федерации – Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой 2, Петрозаводск-Пассажирский, Медвежья Гора, Беломорск, Обозерская, Исакогорка.

В Псковской области поезд будет делать остановки на следующих станциях: Невель-2, Новосокольники, Локня, Сущево, Дедовичи и Дно.

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