Михаил Ведерников: Новый подрядчик на Петровской, 4б работает в графике

10:26, 05 апреля 2023, ПАИ

4 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Пскове проконтролировал уборку дорог и тротуаров после зимы и строительство ряда объектов. Вместе с главой города Борисом Елкиным он проехал по Крестовскому шоссе, Октябрьскому проспекту, Ольгинскому мосту, улицам Максима Горького и Коммунальной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дорожные службы выполняют ямочный ремонт, очистку проезжей части и тротуаров, мойку автопавильонов и дорожных знаков, уборку мусора, очистку и восстановление барьерных и перильных ограждений, светофоров и опор освещения.

«К работе дорожников есть целый ряд нареканий. Борис Андреевич замечания принял. Сегодня на совещаниях вопрос будет отработан с подрядчиками и с Псковавтодором», — прокомментировал итоги объезда губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что ямочный ремонт на особо проблемных участках начнется в самое ближайшее время. А основные дорожные работы стартуют после 20 апреля.

Еще один пункт рабочей поездки главы региона — строительная площадка дома на улице Петровской, 4б. В начале года на объект зашел новый подрядчик, подхватив дом на затянувшемся финальном этапе строительства. Михаил Ведерников вместе с дольщиками оценил ход работ.

По словам строителей, проблемных моментов на объекте нет, работы ведутся по утвержденному графику. Завершено устройство подъездов и внутренних электрических и сантехнических сетей. В квартирах сделаны выводы для воды и канализации, решена проблема с герметизацией вентиляционных каналов. Штукатурятся стены в помещениях, где эта работа ранее не была проведена, готовится к монтажу газовое оборудование, устанавливаются перила на балконах. Как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к благоустройству придомовой территории.

Михаил Ведерников спросил у инициативной группы граждан, есть ли замечания к работе подрядчика. Будущие жильцы дома отметили, что их все устраивает. «Работы с общественного контроля не снимайте. Если что, сигнализируйте», — сказал губернатор.

Также Михаил Ведерников заехал в Социальный городок, чтобы оценить готовность социально значимого объекта к сдаче. «Мы предусмотрели дополнительные средства на завершение строительства, дали лимиты из регионального бюджета. Работы надо форсировать», — поставил задачу подрядчику губернатор.

Сейчас на площадке трудится порядка 110 рабочих. Наибольший объем работ выполнен в жилом корпусе «Г»: сделана отделка, установлены двери, ведется подготовка к установке оборудования. В остальных корпусах продолжаются ремонтные работы и монтаж инженерных систем.