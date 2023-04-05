55 псковичей отправятся на службу в части Росгвардии

12:57, 05 апреля 2023, ПАИ

55 юношей из Псковской области во время весеннего призыва направят на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных: для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

В военкоматах призывникам выдадут полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.