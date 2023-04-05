55 псковичей отправятся на службу в части Росгвардии
55 юношей из Псковской области во время весеннего призыва направят на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных: для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.
В военкоматах призывникам выдадут полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.
Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.
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