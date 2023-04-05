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Общество

Цветочные клумбы обойдутся Пскову в 8 млн рублей

8 млн рублей потратит администрация Пскова на закупку и высадку цветов в городские клумбы, сообщила заместитель начальника Управления городского хозяйства Пскова Татьяна Алексеева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88. 3 FM.

По её словам, сумма, которая будет затрачена на цветы, осталась неизменной в сравнении с прошлым годом.

«В прошлом году сумма составила 8 миллионов рублей, в этом году она не изменилась, так как не ухудшилась ситуация с ценами на цветы, рассаду и поставки. Поэтому нам удалось сохранить принцип закупки цветов. Он не будет хуже, цветы останутся прежнего качества в прежнем количестве, но всё будет зависеть от подрядчика», - сказала Татьяна Алексеева.

Также она рассказала, что на высадку цветов в городе влияет не только сумма полученных денег, но также и состояние грунта и устойчивость к внешним фактором.

«Мы должны использовать цветы максимально неприхотливые и к обильным осадкам, и к засухе. Поэтому какие именно цветы будут высажены, решает администрация, а подрядчик должен будет лишь купить нужные растения», - заключила гостья студии.

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