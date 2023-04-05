Читатели псковской библиотеки «Радуга» научились расписывать страусиные яйца

14:57, 05 апреля 2023, ПАИ

В псковской детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках эколого-просветительского проекта «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области» прошла встреча читателей со специалистом экофермы «Изборский страус» Маргаритой Мельник.

Маргарита рассказала о повадках африканских страусов, которые живут на ферме под Изборском, а также о том, чем они питаются и как за ними надо правильно ухаживать. Наибольший интерес собравшихся вызвало страусиное яйцо весом полтора килограмма, в котором можно поместить до 27 куриных яиц.

Маргарита Мельник объяснила, как правильно его разбить и приготовить из него омлет, учитывая, что страусиные яйца надо варить 40 минут.

Встреча завершилась мастер-классом по росписи скорлупок от страусиных яиц, а на память о ней все участники получили по страусиному пёрышку.