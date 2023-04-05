Аварийный многоквартирный дом сносят в Пушкинских Горах

18:04, 05 апреля 2023, ПАИ

Начался снос многоквартирного дома № 12 на улице Почтовой в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Данный дом был признан аварийным и подлежащим расселению и сносу ещё несколько лет назад. В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» мероприятия по переселению граждан были завершены, а вот снос дома не был выполнен», — подчеркнула Оксана Филиппова.

Срок завершения работ — до 15 мая 2023 года.

Также глава района отметила, что дом № 12 на улице Почтовой не только неэстетичен, но и является небезопасным, поэтому подлежит сносу на основании решения суда от 28 августа 2019 года.