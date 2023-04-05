Все площадки Пскова будут задействованы в праздновании 9 Мая
В эфире радиостанции «7 НЕБО» начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев рассказал о большой подготовке к празднованию Дня Победы.
«Творческий сезон закрывается, все силы брошены на подготовку праздника 9 Мая», — уточняет Дмитрий Яковлев.
Пока рано говорить о конкретных мероприятиях, календарь празднования ещё формируется.
Но, по словам начальника управления культуры, все площадки города Пскова будут задействованы в проведении мероприятий в честь празднования Дня Победы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 апреля 2023
Об истории подвесок «варяжской гостьи» расскажут в новой программе «Первого Псковского»