Все площадки Пскова будут задействованы в праздновании 9 Мая

18:57, 05 апреля 2023, ПАИ

В эфире радиостанции «7 НЕБО» начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев рассказал о большой подготовке к празднованию Дня Победы.

«Творческий сезон закрывается, все силы брошены на подготовку праздника 9 Мая», — уточняет Дмитрий Яковлев.

Пока рано говорить о конкретных мероприятиях, календарь празднования ещё формируется.

Но, по словам начальника управления культуры, все площадки города Пскова будут задействованы в проведении мероприятий в честь празднования Дня Победы.