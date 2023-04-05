Псковская область экспортировала товары в 106 стран мира

20:12, 05 апреля 2023, ПАИ

В прошлом году Псковская область отправляла товары на экспорт в 106 стран мира. Об этом сообщает Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Это на девять стран больше, чем в 2021 году. Крупнейшими торговыми партнёрами нашего региона были Белоруссия, Аргентина и Китай», — уточняет губернатор Псковской области.

Глава региона обсудил расширение торгово-экономических связей с директором департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романом Чекушовым.

Михаил Ведерников отметил, что развивать это направление предпринимателям помогают меры поддержки Российского экспортного центра и Минпромторга.

В 2022 году РЭЦ поддержал 187 экспортёров в Псковской области, объём экспорта составил $66,1 млн.

«Помогает искать новые рынки сбыта и наш региональный Центр поддержки экспорта. За прошлый год с его поддержкой 19 предпринимателей заключили контракты с компаниями из 10 стран», — подытожил губернатор.