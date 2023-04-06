Ночные «Ласточки» будут курсировать между Петербургом и Псковом всё лето

09:46, 06 апреля 2023, ПАИ

Ночная «Ласточка» Петербург – Псков и «Ласточка» Псков – Петрозаводск будут курсировать ежедневно в летний период. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

В период летних перевозок и сезонного увеличения пассажиропотока ежедневно будут курсировать следующие поезда «Ласточка»:

№ 815 Санкт-Петербург-Балтийский – Псков отправлением с 30 апреля 2023 года по 30 августа 2023 года – ежедневно. Отправление из Петербурга в 23:40, прибытие в Псков в 03:10.

№ 816 Псков – Санкт-Петербург-Балтийский отправлением с 2 мая 2023 года по 1 сентября 2023 года – ежедневно. Отправление из Пскова в 22:50, прибытие в Петербург в 02:20.

№ 820 Псков – Великий Новгород – Петрозаводск отправлением с 1 мая 2023 года по 31 августа 2023 года – ежедневно. Отправление из Пскова в 13:06, прибытие в Петрозаводск в 00:24.

№ 819 Петрозаводск – Великий Новгород – Псков отправлением с 2 мая 2023 года по 1 сентября 2023 года – ежедневно. Отправление из Петрозаводска в 10:36, прибытие в Псков в 22:04.

Подробную информацию о расписании поездов пассажиры могут получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».