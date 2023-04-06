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Общество

В России появились псевдоволонтёры, предлагающие доставить помощь в зону СВО

Выявлены псевдоволонтёры, которые представляются командой общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и предлагают доставить гуманитарную помощь в зону СВО. При этом они выясняют расположение военного подразделения. Таким образом враги пытаются узнать данные о дислокации российских войск. Об этом россиян предупредили в Telegram-канале #МЫВМЕСТЕ.

«Убедительная просьба предупредить знакомых участников СВО, что гумпомощь в рамках акции передаётся только через региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Важно перепроверить контакт, который предлагает доставить нашим бойцам гуманитарный груз, прежде чем выдавать информацию о месте расположения подразделения», — отмечается в сообщении.

Узнать, имеет ли доброволец отношение к акции #МЫВМЕСТЕ, можно по номеру 8-800-200-34-11.

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