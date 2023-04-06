Фильм с Юлией Пересильд покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге
Снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге, сообщает Российская Газета.
Планируется, что картина режиссера Клима Шипенко «Вызов» станет фильмом закрытия кинофестиваля, которое пройдет 16 апреля.
А открытие МКФ будет посвящено 45-летию международной космической деятельности, и первым фильмом станет «Союз - Аполлон. Сила притяжения», который представит продюсер Андрей Феофанов.
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