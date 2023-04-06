Фильм с Юлией Пересильд покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге

18:31, 06 апреля 2023, ПАИ

Снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге, сообщает Российская Газета.

Планируется, что картина режиссера Клима Шипенко «Вызов» станет фильмом закрытия кинофестиваля, которое пройдет 16 апреля.

А открытие МКФ будет посвящено 45-летию международной космической деятельности, и первым фильмом станет «Союз - Аполлон. Сила притяжения», который представит продюсер Андрей Феофанов.