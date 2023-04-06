Разработан логотип к празднованию 700-летия первого упоминания Гдова

22:45, 06 апреля 2023, ПАИ

Подведены итоги конкурса логотипов к празднованию 700-летия первого упоминания Гдова в Псковской летописи, сообщает газета «Гдовская заря».

«Затянули с подведением итогов», — сетовали на организаторов читатели, внимательно следящие за ходом конкурса логотипов. Всем интересно, какое же изображение будет сопровождать цикл мероприятий, посвящённых памятной дате.

Напомним, что в первый раз жюри среди 13 заявок не нашло работы, полностью соответствующей всем заданным критериям. Было принято объявить второй этап, на который откликнулись 19 человек из Гдова, Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работы были представлены участниками в возрасте от 16 до 65 лет.

Победителем конкурса стала Елена Яковлева из города Санкт-Петербурга. Доработал её логотип (переместил и уточнил элементы логотипа. — Прим. ред.) Евгений Михайлов. Конкурс состоялся. Администрация Гдовского района благодарит всех, кто принял участие в разработке логотипа, за неравнодушие к истории древнего города и активную творческую позицию.