Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главную причину плохого состояния зубов назвала псковский стоматолог

Главную причину плохого состояния зубов назвала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, речь, прежде всего, идёт о плохой гигиене. «Всё, что валят на плохую наследственность, не имеет под собой оснований, потому что даже при плохой наследственности, но при должной гигиене можно сохранить здоровые зубы», - подчеркнула врач.

Екатерина Горбачева отметила, что на качество зубной эмали псковичей также влияет недостаточное количество фтора в питьевой воде.

«Содержание фтора в нашей воде в четыре раза ниже нормы. Особенно это касается северных районов Псковской области. А 70% фтора мы получаем как раз с водой. Он влияет на структуру зубов, и это, конечно, очень важно. Нехватку фтора можно восполнять фторсодержащими пастами. В нашем регионе их можно использовать абсолютно всем взрослым», - рекомендовала специалист.

 

Партнер программы - Медико-диагностический центр «Мед-Скан».

ООО «Мед-Скан». Лицензия ЛО41-01150-60/00379503 от 01.08.2019 г.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 апреля 2023

В Госавтоинспекции Пскова назвали самый аварийный день недели
07 апреля 2023

Съезд реготделения РСПП проходит в Пскове
07 апреля 2023

Газете «Земля новоржевская» исполнилось 105 лет
07 апреля 2023

ФОТОФАКТ Музейный аист
07 апреля 2023

У переболевших коронавирусом псковичей находят серьёзные проблемы с внутренними органами
07 апреля 2023

«Газпром газораспределение Псков» заплатит штраф за нарушение сроков подключения газа
07 апреля 2023

Псковскому музею передали в дар портрет Римского-Корсакова
07 апреля 2023

Услуги стоматологов обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...