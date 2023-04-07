Главную причину плохого состояния зубов назвала псковский стоматолог

15:24, 07 апреля 2023, ПАИ

Главную причину плохого состояния зубов назвала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, речь, прежде всего, идёт о плохой гигиене. «Всё, что валят на плохую наследственность, не имеет под собой оснований, потому что даже при плохой наследственности, но при должной гигиене можно сохранить здоровые зубы», - подчеркнула врач.

Екатерина Горбачева отметила, что на качество зубной эмали псковичей также влияет недостаточное количество фтора в питьевой воде.

«Содержание фтора в нашей воде в четыре раза ниже нормы. Особенно это касается северных районов Псковской области. А 70% фтора мы получаем как раз с водой. Он влияет на структуру зубов, и это, конечно, очень важно. Нехватку фтора можно восполнять фторсодержащими пастами. В нашем регионе их можно использовать абсолютно всем взрослым», - рекомендовала специалист.

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