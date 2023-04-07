Псковским стоматологам приходится искать альтернативы иностранным материалам

15:44, 07 апреля 2023, ПАИ

Псковским стоматологам приходится искать альтернативы иностранным материалам, рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Часть импортных материалов для стоматологии вообще перестали поставлять в Россию либо из-за политики компаний, либо из-за слишком сложной логистики, - пояснила врач. - Альтернативы нашлись в Индии, Китае, Южной Корее. Но есть и материалы, которым альтернативы нет. В частности, речь о быстрозастывающем «цементе», который активно используется в детской стоматологии, да и во взрослой тоже. Пломбы приходится делать из материалов, которые хуже по качеству. В результате пломба получается и менее красивая, и менее прочная».

Екатерина Горбачева также добавила, что около 40 тысяч наименований, которые используются в российской стоматологии, – импортные и только 6 тысяч – отечественные.

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