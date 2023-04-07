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Общество

Об ограничениях при бесплатном посещении стоматолога рассказала псковский врач

Об ограничениях при бесплатном посещении стоматолога рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По полису ОМС, то есть при лечении зубов в бесплатной поликлинике, материалы будут только отечественного производства, предупредила стоматолог.

«К тому же прием будет ограничен по времени от 30 до 44 минут, не будет 3D-снимков, не будет и лечения с микроскопом. В полис ОМС также не входит протезирование, эстетическая стоматология – отбеливание, например», - уточнила Екатерина Горбачева.

Тем не менее желающих получить помощь по полису традиционно много, поэтому записаться на прием с первого раза не всегда удаётся. «Сейчас это можно сделать несколькими способами: позвонить утром по телефону в регистратуру, через «Госуслуги» или через инфомат в поликлинике», - рассказала врач.

Она также добавила, что специалистов-стоматологов в государственной поликлинике хватает, но есть и «текучка кадров». «Например, молодые врачи-целевики, отработав три года, находят альтернативную работу в частных клиниках», - пояснила Екатерина Горбачева.

 

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Об ограничениях при бесплатном посещении стоматолога рассказала псковский врач

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