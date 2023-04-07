Как правильно выбрать зубную щётку, объяснили псковичам

17:26, 07 апреля 2023, ПАИ

Как правильно выбрать зубную щётку, объяснила псковичам заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Во-первых, менять щётку нужно раз в три месяца или по степени износа: если щетинки смотрят в разные стороны, то самое время идти за новой, - посоветовала стоматолог. - Щётку надо выбирать правильно. Например, щётки с жёсткими щетинками мало кому показаны. Ими можно довести ситуацию до чрезмерной чувствительности зубов. Лучше брать щётку средней жёсткости, если всё в порядке, а если есть воспаления, кровоточивость дёсен, то лучше выбрать мягкую».

Екатерина Горбачева предупредила также, что ультразвуковые щетки нельзя использовать людям с кардиостимуляторами, зубными имплантами, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Электрические щетки тоже надо использовать аккуратно, не переусердствовать с давлением на десну. В итоге электрическая чистит качественнее обычной, но и тут насадки надо менять не реже одного раза в три месяца. Причём лучше использовать щётку с синтетическими щетинками, а не с натуральными. В натуральных активнее размножаются бактерии», - пояснила врач.

По словам Екатерины Горбачевой, не стоит покупать «слишком навороченную щётку». «В чистке зубов важнее техника и время чистки – не менее двух минут. Плюс раз в полгода надо появляться у стоматолога, потому что, например, профессиональная чистка, которую проводят врачи раз в полгода, – хорошая профилактика кариеса. Самостоятельно вычистить так невозможно. Людям с брекетами, зубными протезами и имплантами, а также курильщикам и кофеманам лучше появляться на чистке почаще», - рекомендовала Екатерина Горбачева.

Кроме того, для гигиены зубов врач посоветовала использовать ирригатор, напомнив при этом, что он не заменяет механическую чистку щёткой.

«Ирригатор нужно использовать системно, раз в день, и тоже не переусердствовать с давлением на десну. Уровень гигиены с ирригатором, конечно, поднимается. Но первое и самое главное в уходе за зубами – чистка два раза в день – утром и вечером. Зубы лучше чистить до завтрака, а после еды просто пополоскать рот, или наоборот. Кстати, я против зубочисток, после еды лучше использовать зубную нить, а зубочисткой слишком просто травмировать десну», - пояснила стоматолог.

Екатерина Горбачева также дала советы по выбору зубной пасты. «Есть достойные пасты и в среднем ценовом сегменте. Тут надо помнить, что фтор с кальцием не дружат, поэтому лучше разводить эти элементы при чистке зубов. Кроме того, пасты различаются по абразивности, чем выше индекс RDA, тем больше будет полирующих частичек, они не рекомендуются пациентам с тонкой эмалью», - заключила врач.

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