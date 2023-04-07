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Общество

Новый курс об основах государственности стартует в вузах России с 1 сентября

Научно-методическая конференция «Основы российской государственности» прошла в Санкт-Петербургском государственном университете с 30 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Конференцию организовал проект «ДНК России» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского общества «Знание».
Данный проект направлен на вовлечение академического сообщества в решение практических задач в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.

Отраслевая конференция была посвящена развитию курса «Основы российской государственности» с учётом региональной специфики вузов, а также проработке алгоритма внедрения курса в учебные планы.

«Вовлечение академического сообщества в решение практических задач в области просвещения, высшего образования и молодежной политики является значимым фактором развития системы гражданского воспитания. Философское осмысление основ российской государственности, определение целей, вызовов и перспектив программы нового курса необходимы для качественной организации работы в этом направлении. При условии содержательной проработки структуры курса, формирования нестандартных методов преподавания и создания алгоритма внедрения новой дисциплины в образовательный процесс можно не сомневаться в практикоприменимости и значимости этой инициативы», – отметила кандидат исторических наук, доцент Екатерина Гончарова.

Курс стартует уже 1 сентября этого года. Слушателями станут студенты всех специальностей, как гуманитарных, так и технических. Они смогут посетить интерактивные занятия: экскурсии, дискуссии, деловые игры и т. д.

«Он поможет молодежи не только лучше познакомиться с историей страны, но и понять причины и следствия происходящих в мире событий, сформировать образ будущего России», – отмечается в сообщении.

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