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Чем опасен неправильный прикус, рассказала псковский стоматолог

Чем опасен неправильный прикус, рассказала заместитель главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Екатерина Горбачева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Неправильный прикус влияет на осанку, при неправильном прикусе чаще возникают заболевания лор-органов. Плюс какие-то зубы работают больше, значит, стираются быстрее, так как жевательная нагрузка распределяется неравномерно. Кроме того, неправильный прикус затрудняет гигиену. Прикус влияет и на мышечную нагрузку, а в результате на появление головных болей», - уточнила Екатерина Горбачева.

Стоматолог также рассказала, как ухаживать за детскими зубами. «До семи лет включительно чистить зубы надо вместе с ребёнком, потому что до этого времени он не сможет справиться с этим сам. Причём чистить мы начинаем с момента прорезывания первого зуба. Также надо регулярно водить ребёнка к стоматологу. Причём водить с самого младшего возраста, чтобы понять, правильным ли будет прикус, здоровы ли дёсны, нет ли налёта на языке и проблем с ЖКТ», - рекомендовала врач.

Стоматолог посоветовала не пренебрегать лечением молочных зубов. «Если клык, который должен выпасть лет в 12, из-за кариеса удаляют в семь лет, то это в итоге приведёт к проблемам с прикусом. Всё-таки лучше поставить пломбу на молочный зуб, чем потом лечить пульпит или исправлять прикус», - заметила Екатерина Горбачева.

Гостья студии также рассказала, что «по правилам» зубы мудрости должны прорезаться в 15 лет. «Но из-за мягкой пищи в процессе эволюции наша челюсть сузилась, места всем зубам не хватает, поэтому зубы мудрости прорезаются как хотят – в разные стороны, а у многих, кстати, теперь и вовсе не появляются», - отметила стоматолог.

 

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