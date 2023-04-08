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Общество

Михаил Ведерников назвал срок начала долгосрочного ремонта дорог в Псковской области

Долгосрочный ремонт дорог в Псковской области начнётся 20 апреля. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Скриншот из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Нормальный долгосрочный ремонт дорог начнётся после 20 апреля. Асфальтобетонные заводы запускаются уже со следующей недели», — сказал губернатор Псковской области.

Также он сообщил, что ямочный ремонт методом холодного асфальта делается круглый год, причём вне зависимости от погоды.

«Поэтому если вы увидите, например, как дорожники укладывают асфальт в лужу, – это не ошибка, а временная мера, призванная просто-напросто спасти колёса автомобилей от наиболее глубоких ям», — рассказал Михаил Ведерников.

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