Псковских танцоров приглашают к участию в фестивале «Шаг вперёд»

19:51, 09 апреля 2023, ПАИ

Танцевальный фестиваль «Шаг вперёд» пройдёт в Пскове с 13 по 14 мая. Об этом сообщается в группе «DANCE FESTIVAL «ШАГ ВПЕРЕД» 13-14 МАЯ 2023г.» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже совсем скоро состоится одно из самых ярких и энергичных мероприятий этого года!» — отмечается в сообщении. На одной сцене соберутся танцоры из пяти разных городов — Пскова, Великого Новгорода, Острова, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы.

Фестиваль состоится в БКЗ Псковской областной филармонии по адресу Псков, улица Некрасова, 24. В группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» можно подать заявку на участие в номинациях фестиваля, а также записаться на мастер-классы.