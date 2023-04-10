Как псковские турфирмы привлекают гостей в регион, расскажут на «Серебряном дожде»

12:57, 10 апреля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 10 апреля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – директор туроператора «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев.

Увидеть Псков и вернуться: как псковские турфирмы привлекают гостей в регион? Накормить и развлечь: в чем секрет успеха псковской индустрии гостеприимства? Вип-туристы в Пскове: какие известные персоны посетили регион за последнее время? Вперед в будущее: есть ли перспективы у Псковской области стать туристической Меккой? Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.