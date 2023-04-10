Директор турфирмы предложил построить в Псковской области гостиницу для бизнесменов
Гостиницу на 300 мест с залами для проведения бизнес-конференций предложил построить в Псковской области директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев. С такой инициативой он выступил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.
По его словам, подобная гостиница станет площадкой для привлечения инвестиций в регион, а также позволит проводить более масштабные бизнес-события в Псковской области.
«Нам нужно где-то в районе, недалеко от города, построить гостиницу номеров на 300 с большими конференц-залами», - сказал гость студии.
Он также заметил, что такая задумка позволит сэкономить на логистике конференций, поскольку не придется тратиться на транспорт для гостей до места их проведения.
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