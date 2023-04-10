Комплекс мер по увеличению рождаемости разработают в Псковской области

16:53, 10 апреля 2023, ПАИ

Комплекс мер по увеличению рождаемости разработают власти Псковской области. Эту тему губернатор Михаил Ведерников обсудил с руководством профильных комитетов региона на совещании сегодня, 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Система будет включать несколько пакетов мер социальной поддержки, рассчитанных для разных категорий граждан.

Планируется, что центральным станет набор стимулирующих программ для молодых семей Псковской области, ставших родителями первенца до 25 лет.

«Чтобы росла рождаемость, особенно в молодых семьях, людям нужно помочь, в первую очередь облегчив нагрузку на семейный бюджет. Также пакеты мер будут ориентированы на усиление поддержки материнства, предотвращение абортов, сохранение женского репродуктивного здоровья и прочее. Каждый из них объединит меры финансовой поддержки, социальные льготы, субсидии, помощь в трудоустройстве, решение жилищных и иных вопросов», - рассказал глава региона.

В ходе решения демографических задач в Псковской области уже реализуется широкий спектр помощи семьям с детьми. Так, с 2019 года в рамках региональной акции «Подарок новорожденному» молодым мамам выдано более 18 тысяч сертификатов на сумму 5 тысяч рублей. Ежегодно в регионе выдается более тысячи сертификатов на получение регионального материнского капитала.

Всего за период действия закона выдано около 12 тысяч документов, программа профинансирована на сумму более 500 миллионов рублей. Многодетным семьям выдано порядка 4 тысяч земельных участков. Достигнута 100%-я доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, целый комплекс мер соцподдержки доступен многодетным малоимущим семьям. В частности, среди таких семей в области проводятся конкурсы, победители которых получают жилищные сертификаты и семейный транспорт.