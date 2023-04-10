Международный книжный форум пройдёт в Пскове с 17 по 20 апреля

21:36, 10 апреля 2023, ПАИ

С 17 по 20 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова пройдёт VIII Международный книжный форум «Русский Запад». О том, кто посетит форум, рассказал генеральный директор издательства РуДа Александр Князьков в эфире радиостанции «7 НЕБО».

На книжный форум в Псков приедут такие авторы, как Владимир Дмитриев, специализирующийся на написании исторических книг и истории войн, и Игорь Жуков, писатель более детских жанров, таких как сказки и детективы для детей.

В первую очередь форум работает с детско-юношесткой аудиторией, но, по словам гендиректора, книги издательства читают от 9 до 99 лет.

«Формат бумажной книги сохраняет тренд. Было движение в пользу электронной версии изданий. В последнее время тенденция разворачивается к бумажным книгам», — уточнил Александр Князьков.

Всех гостей мероприятия ожидает как профессиональная программа, так и возможность пообщаться с авторами, получить автографы, узнать о планах форума и многом другом.