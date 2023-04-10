Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный книжный форум пройдёт в Пскове с 17 по 20 апреля

С 17 по 20 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова пройдёт VIII Международный книжный форум «Русский Запад». О том, кто посетит форум, рассказал генеральный директор издательства РуДа Александр Князьков в эфире радиостанции «7 НЕБО».

На книжный форум в Псков приедут такие авторы, как Владимир Дмитриев, специализирующийся на написании исторических книг и истории войн, и Игорь Жуков, писатель более детских жанров, таких как сказки и детективы для детей. 

В первую очередь форум работает с детско-юношесткой аудиторией, но, по словам гендиректора, книги издательства читают от 9 до 99 лет.

«Формат бумажной книги сохраняет тренд. Было движение в пользу электронной версии изданий. В последнее время тенденция разворачивается к бумажным книгам», — уточнил Александр Князьков.

Всех гостей мероприятия ожидает как профессиональная программа, так и возможность  пообщаться с авторами, получить автографы, узнать о планах форума и многом другом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2023

В Пскове началось восстановление изношенных слоёв дороги

10 апреля 2023

Подросток угодил под колёса автомобиля в Невеле
10 апреля 2023

В Великолукском районе проснулись гадюки

10 апреля 2023

Выставка «Господин Псков» будет закрыта на три дня
10 апреля 2023

Роспатриотцентр откроется в Печорах летом
10 апреля 2023

В Сретенской церкви обнаружили локальные разрушения кладки
10 апреля 2023

Глава города Николай Козловский вручил первые паспорта юным великолучанам
10 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Нулевой километр

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...