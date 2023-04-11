Псков присоединится к акции «Верни герою имя»

10:14, 11 апреля 2023, ПАИ

Всероссийская военно-патриотическая акция «Верни герою имя» пройдет по всей России в преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединится и Псков, сообщили ПАИ в администрации города.

В рамках акции пройдут субботники на воинских захоронениях, обелисках и мемориалах защитникам Отечества, уроки мужества в школах. Все желающие смогут написать письмо Герою.

Инициатор акции – движение «Юнармия». К участию в ней приглашаются ветеранские организации, молодежные движения, школьники и студенты.