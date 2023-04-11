Потомков участников Первой мировой войны разыскивают в Псковской области

13:30, 11 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области разыскивают потомков 21 участника Первой мировой войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе GS Group.

Имена солдат и офицеров родом со Псковщины обнаружили в списках двух крупных братских захоронений Первой мировой войны в Калининградской области у поселков Дальнего и Осипенко. Всего в перечне 239 бойцов: с территории современной Псковской области был призван 21. «Осталось найти их потомков и пригласить в Калининградскую область, чтобы они смогли почтить память своих героических прадедов», — отметили в пресс-службе.

Личные данные солдат и офицеров, погребенных вблизи Дальнего и Осипенко, исследовали по инициативе холдинга GS Group в рамках историко-культурного проекта «Тысячи имен». Он начался несколько лет назад с целью установить и увековечить имена героев Первой мировой войны, найти потомков павших бойцов и тем самым восстановить связь поколений.

Мемориалы установили в ходе благоустройства братских захоронений, они открыты для посещения.

Чтобы получить более детальную информацию, участники проекта изучили документы Российского государственного военно-исторического архива и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Специалисты собрали подробные личные данные: удалось определить место призыва, название полка, воинское звание всех 239 солдат, а также семейное положение, вероисповедание, сословие и возраст некоторых из них.

Губернии, уезды, волости и населенные пункты, откуда они были призваны, сегодня находятся в 25 субъектах России и еще шести государствах. 21 человек отправился на поля сражений из местностей, которые соотносятся с территорией современной Псковской области, а именно с Усвятским, Куньинским, Невельским, Себежским и Великолукским районами.

Это были рядовые, ефрейторы и унтер-офицеры 114-го пехотного Новоторжского, 99-го пехотного Ивангородского и 98-го пехотного Юрьевского полков. 20 воинов погибли 7 (20) августа 1914 года в Гумбинненском сражении, которое завершилось крупной победой Русской императорской армии и изменило ход Первой мировой войны. Еще один пскович пал 21 ноября 1914 года в сражении под Даркеменом во время наступления на Восточную Пруссию. Данные о воинах представлены на сайте «Технополиса GS».

«Мы будем рады, если данные, полученные в рамках нового исследования, помогут восстановить связь поколений и найти потомков павших бойцов. Такая преемственность и сохранение исторической памяти — задача вне времени, ради которой развивается наш проект. Ведь именно память об общем прошлом, уважение к нему, понимание опыта страны — это то, что формирует самосознание народа, каждого человека, его представление о себе, своих возможностях, своем будущем», — отметил президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.