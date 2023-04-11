Пскович не смог уехать в командировку за границу из-за долга

15:59, 11 апреля 2023, ПАИ

Житель Псковской области не смог уехать в командировку за границу из-за долга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина задолжал банку кредитные выплаты в размере 450 тысяч рублей. Определенные суммы высчитывались из его заработной платы с 2017 года. Мужчина собрался в рабочую командировку за пределы РФ, однако при оформлении документов обнаружил, что покинуть страну не может из-за неоплаченного долга.

В итоге пскович полностью погасил долг, после чего все ограничения были сняты и гражданин смог выехать.